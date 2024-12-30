Babacan'dan 'kalabalık yalnızlık' değerlendirmesi - Son Dakika
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Babacan'dan 'kalabalık yalnızlık' değerlendirmesi

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Ali Babacan, 2024'ün kelimesi 'kalabalık yalnızlık' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

30.12.2024 20:57
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Dil Kurumu'nun 2024 yılına en iyi tanım getiren kelimesi olan 'kalabalık yalnızlık' hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akıllara gelen diğer kelimeleri, " Yoksulluk, yolsuzluk, geçim derdi, kayyumlar, kadın ve çocuk cinayeti, korku rejimi, adaletsizlik, torpil, enflasyon, zamlar, bitmek bilmeyen zamlar, verginin de vergisi, asgarinin de asgarisi ücret" olarak sıralayan Babacan 2025 yılı için kendisinin seçtiği kelimenin "Umutlu olmak" olduğunu ifade etti.

Türk Dil Kurumu, 1 milyon kişinin katıldığı anket sonrası yılın kelimesinin "kalabalık yalnızlık" olarak seçildiğini açıkladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2024 yılı için akıllara gelen diğer kelimeleri de sıraladı. "İçinde sadece güzelliklerin olduğu bir Türkiye'de yaşamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diyen Babacan açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Türk Dil Kurumu 2024 yılını en iyi tanımlayan kelimeyi açıkladı. 'Kalabalık yalnızlık' hüzün verici değil mi? 2024 yılında dair bizim aklımıza başka başka kelimelerde geliyor. Mesela yoksulluk, yolsuzluk, geçim derdi. Kayyumlar, kadın ve çocuk cinayeti, korku rejimi, adaletsizlik, torpil, enflasyon, zamlar, zamlar, bitmek bilmeyen zamlar. Verginin de vergisi. Asgarinin de asgarisi ücret ve daha nicesi. Fakat karamsarlığa gerek yok. Büyük ve güzel ülkemizden asla ümidinizi kesmeyelim. Çünkü Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Var olduğumuz sürece. İçinde sadece güzelliklerin olduğu bir Türkiye'de yaşamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Üstelik yalnız değilsiniz, biz varız. Bu ülkenin gerçek sorunlarını bilenler var. Yeter ki hep birlikte damla damla umudu yeşertelim. İşte benim 2025 yılı için seçtiğim kavram 'umutlu olmak'. Şimdiden herkese mutlu ve umut dolu bir yıl diliyorum."

Kaynak: ANKA

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