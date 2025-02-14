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Babacan'dan TÜSİAD'a Destek

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Ali Babacan, iktidarın TÜSİAD'a eleştirilerine yanıt vererek adalet ve şeffaflık vurgusu yaptı.

14.02.2025 15:10
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın TÜSİAD'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Babacan, "Eğer birazcık basiretiniz varsa, zerre kadar bu ülkenin yarınlarını düşünüyorsanız çığlıklara biraz ses verin. Bu insanlar bir şeyler söylemeye çalışıyor değil mi? Bir çığlık var. Bu çığlığı bastırmak, örtmek, susturmak yerine biraz dinleyin kulağınızı verin, ne diyor bu insanlar? Bu insanlar diyor ki 'Adaletsizlik var ülkede, hukuksuzluk var ülkede. Şeffaflık artık yok' diyorlar" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gazeteci Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" açıklamalarına iktidarın gösterdiği tepkiyi eleştiren Babacan, şöyle konuştu:

"Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Eğer birazcık basiretiniz varsa, zerre kadar bu ülkenin yarınlarını düşünüyorsanız çığlıklara biraz ses verin. Bu insanlar bir şeyler söylemeye çalışıyor değil mi? Bir çığlık var. Bu çığlığı bastırmak, örtmek, susturmak yerine biraz dinleyin kulağınızı verin, ne diyor bu insanlar? Bu insanlar diyor ki 'Adaletsizlik var ülkede, hukuksuzluk var ülkede. Şeffaflık artık yok. Bu sanayici olarak, iş dünyası olarak bizi zora sokuyor' diyorlar. Bu çığlığa ses verin, anlamaya çalışın. Bu insanlar aynı zamanda Türkiye'de yatırım yapacak, üretecek, ihracat yapacak ve istihdam oluşturacak insanlar. Hem 'Ekonomiyi büyütelim. Yatırım, ihracat olsun' diyorsunuz, hem de yatırım olsun, ihracat olsun diye çalışacak en büyük firmaları temsil eden kuruluşun tepesine vuruyorsunuz, saatler içerisinde yükleniyorsunuz. Böyle bir şey olur mu ya? İfade özgürlüğü denen bir şey var."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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