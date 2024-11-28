Babaeski'de Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Babaeski'de Siber Güvenlik Eğitimi

Babaeski'de öğrenciler, güvenli internet ve siber farkındalık üzerine eğitim aldı.

28.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski ilçesinde lise öğrencilerine "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" eğitimi verildi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinde öğrencilere güvenli internet, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, akran zorbalığı, siber suçlar, dijital oyun bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konularda bilgi verildi.

Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği belirtildi.

KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

Ilık, ziyarette çalışmaları hakkında Keleş'e bilgi verdi.

Oda yönetimi olarak Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için çalıştıklarını ifade eden Ilık, kentin gelişerek büyüdüğünü kaydetti.

Keleş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Babaeski, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babaeski'de Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:47 ABD’den İsrail’e saldırı silahı için dev bütçe ABD'den İsrail'e saldırı silahı için dev bütçe
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 17:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Babaeski'de Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.