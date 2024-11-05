Babamın Şarkıları: Modern Bale Gösterimi

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Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) tarafından sahnelenen "Babamın Şarkıları" adlı modern bale eseri, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde, 7 Kasım'da ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

MSDT'den yapılan açıklamaya göre, klasikleşmiş Timur Selçuk şarkıları, sanatçının kızı Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performansıyla sahneye yansıyacak.

Timur Selçuk'un vefatının 4'üncü yıl dönümünde ücretsiz gerçekleşecek gösteri, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Etkinlikte sanatçının "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi", "Karantinalı Despina" adlı klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performansları ve Selçuk'un videoları eşliğinde sahneye konulacak.

Etkinliklerin ücretsiz davetiyelerine Biletinial uygulamasından ulaşılabilir.