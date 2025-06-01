Babası Gibi Muhtar Oldu

Adana'da 52 yaşındaki Şahin Yesin, kanser nedeniyle vefat eden babasının 26 yıl görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle ve köy muhtarlıkları ile ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandık başına gidildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Gülpınar Mahallesi'nde de 73 yaşındaki muhtar Tahir Yesin'in 11 Nisan'da yaşamını yitirmesi nedeniyle seçim yapıldı.

Vatandaşların Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan sandıkta oy kullandığı seçimde, tek aday olan Yesin'in oğlu Şahin Yesin muhtar oldu.

Şahin Yesin, AA muhabirine, kanser nedeniyle vefat eden babasının 1999'dan itibaren muhtarlık yaptığını söyledi.

Muhtarlıkta daha önce aza olarak görev aldığını dile getiren Yesin, "Görevin yabancısı değilim. Babamın yaptıklarının üzerine söylenebilecek bir şey yok. Mahalle halkı da bizlerin yapacağı hizmetleri görecektir. Halkımızın istediği yere kadar bu görevi sürdüreceğim." dedi.