Bademler Yalancı Bahara Aldandı

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Yalancı bahara aldanıp çiçek açan bademler karla kaplandı

ADIYAMAN - Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle çiçek açan badem ağaçları, aniden bastıran kar nedeniyle beyaza büründü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve kurak geçen kış mevsimi badem ağaçlarını şaşırttı. Adıyaman'da yalancı bahar olarak adlandırılan sıcaklar nedeniyle Şubat ayının başında badem ağaçları çiçek açtı. Ancak kentte aniden bastıran karla birlikte açan çiçekler karla kaplandı. Kar ile kaplanan çiçekler soğuktan yandı.