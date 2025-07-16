BAE\'den Çin\'e 1 Milyar Dolarlık eVTOL Siparişi

SHANGHAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Autocraft, Çinli elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı (eVTOL) üreticisi Shanghai TCab Technology Limited Şirketi ile 350 adet E20 eVTOL uçağının satın alınmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

1 milyar dolar değerindeki anlaşma, Çin'in eVTOL sektöründe bugüne kadar aldığı en büyük tek seferlik sipariş olma özelliğini taşıyor.

Geçen yıl Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda kurulan ortaklık kapsamında imzalanan anlaşma, TCab Technology şirketinin geliştirdiği E20 modelinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da alçak irtifa turizmi ile kentsel hava ulaşımı gibi ticari alanlarda kullanılmasını öngörüyor. Beş koltuklu E20, 200 kilometre menzile ve saatte 320 kilometre azami hıza sahip.

Autocraft, TCab Technology şirketiyle teknoloji olgunluğu ve güvenlik odaklı yaklaşımı nedeniyle ortaklık kurduklarını belirtirken, TCab Technology bu anlaşmayı şirketin küresel genişlemesi açısından "önemli bir atılım" olarak nitelendirdi. Teslimatların toplu şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.