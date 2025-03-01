BAE ile İran'dan İlk Siyasi İstişare Toplantısı - Son Dakika
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BAE ile İran'dan İlk Siyasi İstişare Toplantısı

BAE ve İran, ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla politik görüşmelerin ilk turunu gerçekleştirdi.

01.03.2025 06:16
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran, ortak ilgi alanlarının ele alınması ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlattıkları siyasi istişarelerin ilk turunu gerçekleştirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen siyasi istişareler toplantısının, BAE Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Nesibe ile İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi'nin başkanlığında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin ilk tur siyasi istişarelerin gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, bu istişarelerin ortak ilgi alanlarını ele almak ve ikili işbirliğini geliştirmek için bir fırsat olduğunun önemi vurgulandı.

İlk tur siyasi istişarelere, BAE'nin Tahran Büyükelçisi Seyf ez-Zuabi ile İran'ın Abu Dabi Büyükelçisi Rıza Amiri'nin yanı sıra üst düzey heyetlerin katıldığı kaydedildi.

Öte yandan İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, görüşmelerde, iki ülke heyetleri arasında "siyasi ve ekonomik alanlardaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler" ele alındı.

İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, Siyasi İstişare Ortak Komitesi'nin önemine ve iki ülke arasındaki koordinasyonun artırılmasındaki rolüne dikkati çekti.

Revançi, bu toplantıların düzenli olarak yapılmasıyla iki tarafın ikili anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandırması ve yeni işbirliği alanları belirlemesini umduğunu dile getirdi.

İranlı yetkili, ülkesinin bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin tutumunu da gözden geçirerek, " İsrail'in Filistin'deki suçları ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı adımları konusunda İslam ülkelerinin tutumlarının birleştirilmesinin gerekliliğini" kaydetti.

BAE ile İran arasındaki siyasi istişarelerin ilk turu, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki çabaları çerçevesinde gerçekleşiyor ve son dönemde bu yönde somut adımlar atılıyor.

BAE-İran Ortak Ekonomik Komitesi'nin ilk oturumu da Mayıs 2024'te, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri ve o dönem İran Ekonomi Bakanı olan Mehrdad Bezrpaş, başkanlığında çeşitli ekonomik sektörlerde işbirliğinin artırılması konusunu görüşmek üzere Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Tahran, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım iş birliğini artırmak amacıyla Mayıs 2023'te "Expo İran" fuarı kapsamında BAE-İran İş Konseyi'nin ilk toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ile İran'dan İlk Siyasi İstişare Toplantısı - Son Dakika

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