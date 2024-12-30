BAE ve İran Bakanları Dubai'de Buluştu

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ABU DABİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi pazar günü Dubai'de bir araya geldi.

Emirates Haber Ajansı, iki bakanın bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ortak endişe duyulan çeşitli konuları ele aldıklarını ve bölgede istikrar ile işbirliğini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını vurguladıklarını bildirdi.

Habere göre, görüşmede BAE ve İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı çıkarların ilerletilmesine odaklanıldı.