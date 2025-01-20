Baerbock: Avrupalılar Kendi Ayakları Üzerinde Durmalı - Son Dakika
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Baerbock: Avrupalılar Kendi Ayakları Üzerinde Durmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Avrupa'nın güvenliğini kendi imkanlarıyla koruma çağrısı yaptı.

20.01.2025 21:16
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, barışı ve özgürlüğü daha güçlü şekilde korumak için Avrupalıların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi.

Baerbock, başkent Berlin'de Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

ABD'deki yeni yönetime ilişkin değerlendirmede bulunan Baerbock, Almanya'nın bu yeni yönetim ile de yakın şekilde çalışacağını belirtti.

Baerbock, "Biz Avrupalılar da kendi Avrupa ve Almanya'mızın çıkarlarının temelinde siyaset yapıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde iklim, ticaret ve uluslararası düzen gibi konularda görüş ayrılığı yaşanacağına işaret eden Baerbock, "Bu nedenle biz Avrupalılar, kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız. Barış ve özgürlüğümüzü kendimiz daha güçlü korumalıyız." diye konuştu.

Baerbock, herkesin istemesi durumunda ABD ile dönemin büyük zorluklarının üstesinden gelmenin yollarının bulunacağına inandığını vurguladı.

Avrupa'nın kendine güvendiğini açık şekilde ifade ettiklerinin altını çizen Baerbock, "450 milyon nüfusla dünyanın en büyük iç pazarıyız. Son yıllarda kendi güvenliğimiz konusunda çaba sarf edeceğimizi açıkça ifade ettik. Ancak Avrupalılar olarak, transatlantik işbirliğini güçlendirmemizin ve özellikle Avrupa kıtasında barış için birlikte mücadele etmemizin Amerika'nın da yararına olacağını açıkça ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Baerbock, Avrupa'nın güvenliğinin sadece Avrupalılarla olabileceğini ve bu konuda birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baerbock: Avrupalılar Kendi Ayakları Üzerinde Durmalı - Son Dakika

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