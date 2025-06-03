Baerbock, BM Genel Kurul Başkanı Seçildi

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Dönem Genel Kurul Başkanlığına, eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock seçildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock pazartesi günü Birleşmiş Milletler 80. Dönem Genel Kurul Başkanı olarak seçildi.

Gizli oylama ile yapılan seçimde Baerbock kullanılan 188 oydan 167'sini aldı. 14 ülke ise çekimser kaldı.

Eylül 2025'te yeni görevine başlayacak olan Baerbock, mevcut Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yang'ın yerini alacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)