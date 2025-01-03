Baerbock'tan Suriye'de Adalet Çağrısı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde işkence görenlere yönelik adaletin sağlanması için uluslararası topluma çaba sarf etmesi çağrısında bulundu.

Bakan Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada Alman basınına açıklamalarda bulunan Baerbock, Beşşar Esed rejiminin kurbanlarının ve Sednaya'da ölenlerin geri getirilemeyeceğini belirterek, "Fakat hepimiz uluslararası toplum olarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunabiliriz." dedi.

Baerbock, hapishanede gördüğü özel işkence bölümlerine de değinerek, "Bazı yerlerin dehşetini hayal bile edemezsiniz. İnsanlar Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında cehennemi yaşadı. Medeni bir dünyada hayal bile edilemeyecek yöntemlerle öldürüldüler." ifadelerini kullandı.

Suriye sivil koruma örgütü Beyaz Baretliler'den buradaki koşullar hakkında bilgi alan Baerbock, ülkesinin ve Avrupa'nın son yıllarda delil toplama konusunda Beyaz Baretliler gibi aktörlerin yanı sıra BM'yi de desteklediğine işaret etti.

Baerbock, Beyaz Baretliler'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, onların Esed rejiminin, normalleştirilemeyecek insanlık dışı bir işkence rejimi olduğunu defalarca ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.