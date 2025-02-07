Baerbock'tan UCM'ye Destek - Son Dakika
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Baerbock'tan UCM'ye Destek

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Trump'ın UCM'ye yaptırımlarına tepki gösterdi, hukukun önemini vurguladı.

07.02.2025 19:46
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararına tepki göstererek, hiç kimsenin uluslararası hukukun üstünde olmadığını belirtti.

Baerbock, ABD Başkanı Trump'ın UCM'ye yaptırım öngören kararnameyi imzalamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası hukukun korunmasının önemine işaret eden Baerbock, "Uluslararası hukuku ve UCM'yi savunmak en yüksek güvenlik çıkarımızadır. Sadece hukukun gücü, güçlünün hukuku karşısında koruma sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Baerbock, kurallar geçerli olmadığında herkesin kaybedeceği uyarısında bulunarak, "Uluslararası hukuk düzenini ve onun mahkemelerini birlikte korumak bizim en iyi hayat sigortamızdır ve aynı zamanda refah ve barışın temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

UCM'nin çalışmalarına devam edemediğinde, bundan en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutlu olacağını savunan Baerbock, Putin'in, son 3 yılda Ukraynalı çocukların kaçırılması gibi "insanlığa karşı işlediği suçların" sonuçsuz kalmayacağını gördüğünü ve Roma Statüsü'ne taraf olan Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılamadığını ileri sürdü.

Baerbock, uluslararası hukukun bağlayıcılığına işaret ederek, "Hiç kimse uluslararası hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı.

UCM'nin, uluslararası ceza hukukunun en büyük kazanımlarından biri olduğunu ve 120'den fazla ülke tarafından desteklendiğini belirten Baerbock, Mahkemenin, uluslararası ceza hukukunun uygulanması ve uluslararası mahkemelerin bağımsızlığı gibi temel ilkelere dayandığını vurguladı.

Bakan Baerbock, bu ilkelerin "herkes için güvenlik anlamına" geldiğini ifade ederek, bu yüzden UCM'nin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baerbock'tan UCM'ye Destek - Son Dakika

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