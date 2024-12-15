Samsun'un Bafra ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
T.C'nin (53) kullandığı 55 BC 078 plakalı otomobil, Samsun Sinop Karayolu Lengerli Kavşağı'nda, Ö.F.K. (66) yönetimindeki 16 ES 027 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü T.C. ile eşi K.C. (53), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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