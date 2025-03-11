Bafra'nın Genç Taekwondocularından Başarı

Samsun'un Bafra ilçesi, genç sporcularının tekwando poomsae dalındaki üstün başarısıyla gururlandı.

Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi'nde eğitim gören sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonunun 2025 faaliyet programında yer alan Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda toplam 20 madalya kazandı.

Adana'daki Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen ve 800 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bafralı sporcular farklı yaş kategorilerinde mücadele etti.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporcuların bu önemli başarısını değerlendirerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. Gençlerimizin bu başarısında emeği geçen antrenörlerimiz Hakan Emirzeoğlu ve Yavuz Nacak hocalarımızı ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, gençlerin sporla iç içe olmasının önemine vurgu yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle sporcuların daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.