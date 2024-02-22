Bağcılar'da 195 bin lira çalınan poşetin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika
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Bağcılar'da 195 bin lira çalınan poşetin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Bağcılar\'da 195 bin lira çalınan poşetin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Bağcılar'da bir kişinin içinde 195 bin lira bulunan poşeti, motosikletli bir şüpheli tarafından çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, kişi poşeti kaldırımda yürürken şüpheli hızla yaklaşarak poşeti kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

22.02.2024 19:25
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Bağcılar'da, bir kişinin içinde 195 bin lira bulunan poşetinin motosikletli şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Güneşli Mahallesi'nde bankadan çektiği 195 bin lirayı poşete koyan kişi caddenin yanındaki kaldırımda yürümeye başladı.

Bu sırada arkasından hızla gelen motosikletli şüpheli, poşeti kapkaç yöntemiyle alıp uzaklaştı.

Parası çalınan kişi, şüphelinin peşinden koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir kişinin elindeki para dolu poşetin motosikletli şüpheli tarafından çalınması yer alıyor.

Kaynak: AA

Bağcılar, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da 195 bin lira çalınan poşetin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Son Dakika
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