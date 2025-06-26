Bağcılar'da Çatı Yangını

İstanbul Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldıztepe Mahallesi 490. Sokak'taki 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın çatısında hasara yol açtı.
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