Bağcılar'da İnşaat Yangını Korkuttu

Bağcılar'da, inşaattaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla başlayan ve yandaki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle 1571. Sokak'ta inşaat halindeki binanın yanındaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 3 katlı binaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında binanın dış cephesi ile çatısında hasar oluştu.
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