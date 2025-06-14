Bağcılar'da Market Önüne Silahlı Saldırı

Bağcılar'da bir kişinin işlettiği market ile aracına silahla ateş açan şüpheliler kaçtı.

Kemalpaşa Mahallesi 1965 Sokak'taki Veysel Daş'a ait marketin önüne hafif ticari araçla gelen şüpheliler, iş yerine ateş açtı.

Yaralananın olmadığı saldırıda markete ve Daş'a ait park halindeki araca çok sayıda mermi isabet etti. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Market ve araçta delil çalışması yapan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Veysel Daş, gazetecilere yaptığı açıklamada, içeriye bir müşteri girdikten sonra aracın geldiğini belirterek, "Araçta 4 isabet var. 1 kurşun dükkanın camına, 1 kurşun duvara, bir kurşun da su şişesine isabet etmiş. Şüphelilerden biri aracın yan kapısını açıp ateş ediyor. O sırada 3-4 çocuk burada yürüyordu. İyi ki çocuklara gelmedi." diye konuştu.