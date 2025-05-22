Bağcılar\'da Otomobil Yangını Trafiği Kilitledi

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yangında beton mikseri şoförü alevlere hortum ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken araç sahibi Yüksel Bilişah, "Sağ olsun millet durdu ama kimsede yangın tüpü yok, olanlar da boş çıktı" dedi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Yüksel Bilişah, motor kısmından yükselen dumanları fark ederek emniyet şeridine çektiği aracından indi. Motor kısmından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BETON MİKSERİNİN SUYU YETMEDİ

Yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. O sırada olay yerinden geçen beton mikserinin şoförü, alev içerisinde kalan otomobile müdahale etmeye çalıştı. Beton mikserindeki su, yangını söndürmek için yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASI GELDİ

Yangın nedeniyle Basın Ekspres yolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman Başakşehir istikametinde trafik durma noktasına geldi.

'GENEL OLARAK YANGIN TÜPLERİMİZ BOŞ'

Aracı yanan Yüksel Bilişah "Aracı ben kullanıyordum, duman çıkmaya başlayınca sağa çektim. Söndüremedik, sağ olsun millet durdu ama kimsede yangın tüpü yok, olanlar da boş çıktı. Genel olarak yangın tüplerimiz boş. Beton mikseri durdu, yardımcı olmak için. Onunda suyu yetmedi. Sonuç bu" diye konuştu.