Bağcılar'da Polise Çarpan Sanığın Duruşması

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Bağcılar'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak çarpması sonucu bekçi Naci Öztürk'ün yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Davut Atılmış, sanık İnanç Hastunç ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın geldiği aşamada, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınıp, Atılmış'ın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mütalaada diğer sanık Hastunç hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamı istendi.

Müşteki Öztürk'ün avukatı Hüseyin Alpkağan Ulusoy, mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, müvekkilinin tedavisinin devam ettiğini, ameliyatla ayağına platin takıldığını ve halen yürüyemediğini belirtti.

Ulusoy, suçun bilinçli taksirle işlendiğini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Atılmış'ın tahliyesine ve diğer sanık Hastunç'un hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bağcılar'da 29 Ekim 2023'te müşteki polis memurları ve bekçilerin rutin uygulamalarını yaptıkları sırada sanık Davut Atılmış'ın 34 CAC 818 plakalı araçla hız kesmeden uygulama noktasına yaklaştığı belirtiliyor.

Aracın yavaşlamasını sağlamak için müştekilerin trafiği kademeli yavaşlatmak istediği ancak sanığın durmadığı, kendisinden önce durdurulmuş aracın sağından kaçmak istediği sırada bekçi Naci Öztürk'e çarptığı anlatılan iddianamede, müştekinin otomobille takla atıp öndeki aracın üstüne düştüğü anlatılıyor.

İddianamede, tekrar kaçmaya çalışan sanığın diğer araçların arasına sıkışarak durduğu, bu sırada alkolün de etkisiyle müştekilerin görevini yapmalarına engel olduğu ve zorluk çıkardığı ifade ediliyor.

Sanık İnanç Hastunç'un olay yerine gelip müştekilere yönelik "Kardeşimi almışsınız, bu kadar adam terörist mi yakaladı? Arabamızın içinde özel eşyalarımız var, kaybolursa sizden bilirim. Adam mı öldürdü? Bu kadar adam, bir adam için toplanmışsınız." şeklinde söylemlerle polisleri tehdit ettiği aktarılan iddianamedeki bilirkişi raporunda Atılmış'ın kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Naci Öztürk'ün basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir ölçüde yaralandığı, sanık Davut Atılmış'ın 2,37 promil alkollü olduğu ifade edilerek, Atılmış için "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıldan 7 yıl 9 ay 15 güne kadar, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer sanık Hastunç için ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.