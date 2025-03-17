Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak'ta bir iş yerinin önünde oturan 2 kişiye, motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Seydaş Ş. (22) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan Aziz Can S'nin (22) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.