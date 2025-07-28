Bağcılar\'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

BAĞCILAR'da, metro istasyonunun çıkışında bulunan kafedeki müşterilere silahla ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'nde bulunan Göztepe metro istasyonu çıkışındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan arkadaş grubuna yönelik, motosikletle gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, saldırıda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı. İncelemelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.