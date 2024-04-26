Bağdat'ta Gençler Birlikte Koştu - Son Dakika
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Bağdat'ta Gençler Birlikte Koştu

Bağdat\'ta Gençler Birlikte Koştu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup genç tarafından 'Birlikte Koşuyoruz' sloganıyla maraton düzenlendi. Dicle Nehri kenarındaki Ebu Nuas Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sporsever katıldı. Organizatör Emir Muhammed, kadın ve erkek sporseverlerin birlikte koşma etkinliği düzenlediklerini ve bunun insan sağlığına olumlu etkileri olacağını belirtti. Spor eğitmeni Banin Nasır da açık alanlarda yürüyüş yapmanın ve koşmanın insan sağlığına faydalarından bahsetti.

26.04.2024 20:21
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup genç tarafından "Birlikte Koşuyoruz" sloganıyla maraton gerçekleştirildi.

Dicle Nehri kenarındaki Ebu Nuas Parkı'nda yapılan etkinliğe çok sayıda sporsever katıldı.

Maraton kapsamında 3 kilometre koşulduğunu aktaran organizatör Emir Muhammed, "Kadın ve erkek sporseverler olarak birlikte koşma etkinliği düzenledik. Bunun her şeyden önce insan sağlığına olumlu dönüşleri olacak." dedi.

Toplumdaki bazı kişilerin açık alanlarda koşmaktan çekindiklerini ifade eden Muhammed, herkesi koşu yapmaya çağırdı.

Etkinliğe katılan spor eğitmeni Banin Nasır da açık alanlarda yürüyüş yapmanın ve koşmanın insan sağlığına faydasından söz etti.

Kaynak: AA

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