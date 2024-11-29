Bağdat'ta Modern Okul Açıldı

Güncel

BAĞDAT, 29 Kasım (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'taki el-Musahama Model Okulu'nda Çinli Zhenhua Oil firmasında çalışan mühendis konuşan öğrenciler, 17 Kasım 2024.

Yakın bir zamanda Çinli Zhenhua Oil firması tarafından Bağdat'ın doğusunda inşa edilen modern bir okul olan al-Musahama Model Okulu'nun müdürü Ammar Risan, "Böyle bir okulda çalışmayı hiç beklemiyorduk" dedi.

"Öğrenciler okul saatleri boyunca harap sınıflarda çok zorlanıyordu" ifadelerini kullanan Risan, "Ancak bu önemli projeyi inşa eden Çinli şirketin çabaları sayesinde işler tamamen değişti" dedi.

Okul, 18 derslik, altı entegre laboratuvar, bir futbol sahası ve diğer gelişmiş eğitim tesisleriyle donatıldı. (Fotoğraf: Xinhua/Khalil Dawood)