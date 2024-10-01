Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı

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Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan, başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

Bağımlılıkla mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Turan, özellikle gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğini kaydetti.

Vali Turan'a ziyaretler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan vekili Mümin Sinan Kadaifçi, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'i makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Kırklareli'nin gelişmesi, yatırımların daha da artması için tüm kurumlar ile iş birliğinde çalışacaklarını kaydetti.