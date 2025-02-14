Bağımlılıkla Mücadele Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağımlılıkla Mücadele Zirvesi Tamamlandı

Yeşilay'ın düzenlediği 3. YEDAM Sempozyumu'nda bağımlılıkla mücadelede güncel yaklaşımlar ele alındı.

14.02.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay tarafından İstanbul'da düzenlenen ve bağımlılıkla mücadelede güncel yaklaşımların ele alındığı "3. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Sempozyumu" tamamlandı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ve Yeşilay bünyesinde görevli 500'den fazla klinik psikolog ile sosyal hizmet ve halk sağlığı uzmanlarının bir araya geldiği sempozyumda, bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve yenilikçi yöntemler masaya yatırıldı.

Alanında uzman akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen oturumlarda, bağımlılıkla mücadelede yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Sempozyumda uzman doktor Hakan Tokur, "Beynin Çalışma Mekanizmasını Anlamak" ve "Pratikte Kullanılabilecek Metaforlar" başlıklı eğitimleriyle YEDAM çalışanlarına terapötik süreçlerde metafor kullanımının önemi ve uygulama alanları konusunda bilgiler sundu.

Prof. Dr. Aliye Mavili, YEDAM çalışanlarıyla "Bireyselleşme ve Bağımsızlıklarımız" başlıklı eğitimde bir araya gelerek bağımlılığın bireyselleşme süreci üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Cemal Onur Noyan ise konuşmasında kumar bağımlılığında güncel tedavi yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

Sempozyumda Prof. Dr. Yasemin Özkan, "18-25 Yaş Yetişkinlik Dönemindeki Gençlerin Madde Bağımlılığına İlişkin Sosyal Hizmet Müdahaleleri: Koruyucu Önleyici Çalışmalar ile Motivasyonel Görüşme" başlıklı eğitimde konuştu. Doç. Dr. Başak Ünübol da "Alkol Kullanım Bozukluğunda Tanıma, Tarama ve Yaklaşım" başlıklı eğitimiyle YEDAM çalışanlarına alkol bağımlılığının erken tanısı ve etkili müdahale yöntemleri konusunda rehberlik etti.

Uzman Psikolojik Danışman Simge Kırcan, "Bağımlılık Tedavisinde Grup Terapiler: Faydaları ve Zorlukları" başlıklı eğitimiyle grup terapilerinin bağımlılıkla mücadeledeki rolünü ve karşılaşılan zorlukları ele alırken, İletişim Uzmanı Sena Özbek, "Etkili İletişim Teknikleri" başlıklı bir sunum yaptı.

Sempozyumun son gününde, Doç. Dr. Arzu Çiftçi, "Bağımlılık ve Aile" konulu sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mesut Sancar da "İlaç Kötüye Kullanımı" hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Oğuzhan Zengin'in "Bağımlılığa Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Sosyal Hizmet" konusunda konuştuğu sempozyumda, Prof. Dr. Nurhan Eren ise "Kişilik Bozuklukları ve Bağımlılık"la ilgili bilgi aktardı.

Tiyatro sanatçısı Gökçe Kurt Elitez de sempozyumda, "Drama Yöntemiyle İletişim ve Anlatım Teknikleri" konusunda eğitim verdi.

Sempozyum, Yeşilay Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammed Tayyib Kadak ve Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Sempozyum, istanbul, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:01 Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
16:43 Icardi’den Mourinho’ya “Goat“ yanıtı Icardi'den Mourinho'ya "Goat" yanıtı
16:41 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu 42 yıl komadan kalan kadının hazin hikayesi yürek burktu
16:35 Alişan, eşi Buse Varol ile Umre’ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
16:35 Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
16:25 Almanya’yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
16:20 Meltem Miraloğlu’nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti
15:50 Mabel Matiz imaj değiştirdi Saçlarını kısacık kestirdi Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 12:13:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele Zirvesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.