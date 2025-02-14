Bağımlılıkla Mücadele Zirvesi Tamamlandı

Güncel

Yeşilay tarafından İstanbul'da düzenlenen ve bağımlılıkla mücadelede güncel yaklaşımların ele alındığı "3. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Sempozyumu" tamamlandı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen ve Yeşilay bünyesinde görevli 500'den fazla klinik psikolog ile sosyal hizmet ve halk sağlığı uzmanlarının bir araya geldiği sempozyumda, bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve yenilikçi yöntemler masaya yatırıldı.

Alanında uzman akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen oturumlarda, bağımlılıkla mücadelede yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Sempozyumda uzman doktor Hakan Tokur, "Beynin Çalışma Mekanizmasını Anlamak" ve "Pratikte Kullanılabilecek Metaforlar" başlıklı eğitimleriyle YEDAM çalışanlarına terapötik süreçlerde metafor kullanımının önemi ve uygulama alanları konusunda bilgiler sundu.

Prof. Dr. Aliye Mavili, YEDAM çalışanlarıyla "Bireyselleşme ve Bağımsızlıklarımız" başlıklı eğitimde bir araya gelerek bağımlılığın bireyselleşme süreci üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Cemal Onur Noyan ise konuşmasında kumar bağımlılığında güncel tedavi yaklaşımlarına ilişkin bilgi verdi.

Sempozyumda Prof. Dr. Yasemin Özkan, "18-25 Yaş Yetişkinlik Dönemindeki Gençlerin Madde Bağımlılığına İlişkin Sosyal Hizmet Müdahaleleri: Koruyucu Önleyici Çalışmalar ile Motivasyonel Görüşme" başlıklı eğitimde konuştu. Doç. Dr. Başak Ünübol da "Alkol Kullanım Bozukluğunda Tanıma, Tarama ve Yaklaşım" başlıklı eğitimiyle YEDAM çalışanlarına alkol bağımlılığının erken tanısı ve etkili müdahale yöntemleri konusunda rehberlik etti.

Uzman Psikolojik Danışman Simge Kırcan, "Bağımlılık Tedavisinde Grup Terapiler: Faydaları ve Zorlukları" başlıklı eğitimiyle grup terapilerinin bağımlılıkla mücadeledeki rolünü ve karşılaşılan zorlukları ele alırken, İletişim Uzmanı Sena Özbek, "Etkili İletişim Teknikleri" başlıklı bir sunum yaptı.

Sempozyumun son gününde, Doç. Dr. Arzu Çiftçi, "Bağımlılık ve Aile" konulu sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mesut Sancar da "İlaç Kötüye Kullanımı" hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Oğuzhan Zengin'in "Bağımlılığa Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Sosyal Hizmet" konusunda konuştuğu sempozyumda, Prof. Dr. Nurhan Eren ise "Kişilik Bozuklukları ve Bağımlılık"la ilgili bilgi aktardı.

Tiyatro sanatçısı Gökçe Kurt Elitez de sempozyumda, "Drama Yöntemiyle İletişim ve Anlatım Teknikleri" konusunda eğitim verdi.

Sempozyum, Yeşilay Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammed Tayyib Kadak ve Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun kapanış konuşmalarıyla sona erdi.