Bağış Yaparken Dolandırıldık - Son Dakika
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Bağış Yaparken Dolandırıldık

Bağış Yaparken Dolandırıldık

Evli ve 3 çocuk babası Murat Saraç, sosyal medyada gördüğü bir paylaşıma dayanarak yapılan yardımların dolandırıcılık sonucu yerine ulaşmadığını anlattı. İyi niyetle bağışta bulunduklarını, ancak bunun suiistimal edildiğini belirtti.

14.02.2025 14:09  Güncelleme: 15:30
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'İYİ NİYETİMİZİN KURBANI OLDUK'

Mağdurlardan evli ve 3 çocuk babası Murat Saraç (36), yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada bir paylaşıma denk geldiğini, o paylaşımdaki vatandaşa üzüldüğünü ifade eden Saraç, "Biz de bir yaraya merhem olacağımızı düşünerek kendi çapımızca bir bağışta bulunduk. Meğer bu bağışların da yerine ulaşmadığını gördük. Bu yardımlar bizim niyetimizin halis olduğu şekilde yerine ulaştırmak yerine iyi niyeti suiistimal etmek isteyen vatandaşlar tarafından dolandırılmışız. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü arayıp, bize bilgi verene kadar bu durumun farkında değildik. Tamamen iyi niyetimizin kurbanı olduk. Bize bu işlemi yapanlardan şikayetçi olduk, kendilerinin de gereken cezayı alacaklarına inanıyorum. Şunu söylemek isterim ki sonuçta orada gördüğümüz insanların yerinde, bir gün bizde olabiliriz düşüncesiyle yardımda bulunduk. İyi niyetimizin kurbanı olduk" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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