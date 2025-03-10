Baharın Müjdecisi Çiğdemler Açtı

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda baharın habercisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı. Mor, beyaz ve sarı renkleriyle doğayı süsleyen çiğdemler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Kızılcahamam yaylalarına akın eden vatandaşlar, çiğdemlerin oluşturduğu renk cümbüşünü yakından gözlemleme fırsatı bulurken aynı zamanda da Işık Dağı'nda göl manzarası eşliğinde doğayla iç içe vakit geçiriyorlar.

Çiğdemlerin açmasıyla birlikte bölgeye olan ilginin arttığını belirten yöre halkı, ziyaretçilerin bu doğal güzellikleri koruyarak keyifli vakit geçirmelerini temenni ediyor. Arkadaşları ile doğada vakit geçirmeye geldiğini ifade eden Kıvanç Kılıçaslan, "Bir yandan kar var bir yanda çiçekler açmış çok güzel bir ortam var burada. Buraları kesinlikle tavsiye ediyorum gelsinler görsünler. Burada inanılmaz bir doğal yaşam var. Maalesef fazla kirletiyorlar etrafı, biz toplayabildiğimiz kadar topluyoruz buraları kirletmezlerse seviniriz" diye konuştu.

Arkadaşları ile kamp yapmaya gelen Pelin Tortmuş ise yoğun geçen tipinin ardından doğada vakit geçirmeyi özlediklerini söyledi. Tortmuş, "Şu an güneşli bir havadayız. Arkadaşlarımız ile kamp yapmaya geldi buraya ben ilk defa geldim ama çok beğendim. Karadeniz'i görmedim ama eminim ki Karadeniz'i aratmıyordu. Bir tarafta kar varken burada güneşte duruyor olabilmek, bu çiçeklerin arasında bulunuyor olmak beni çok mutlu etti" dedi.

Halk arasında cemrenin havaya düşmesiyle çiçek açtığına inanılan çiğdemler, Kızılcahamam'ın İğceler, Hıdırlar ve Kasımlar yaylalarını renklendirdi. Baharın gelişini müjdeleyen bu çiçekler, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.