Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Bahçeli, takımın başarısını gönülden kutlayarak, Avrupa Şampiyonluğu için dua etti.

03.07.2024 11:53
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldiğini anımsattı.

Ay yıldızlı formayı onurla taşıyan A Milli Futbol Takımı'nı gönülden tebrik ederek, bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çok şükür Milli Takımımız göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyor, helal olsun hepsine. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonluğuna adını, spor tarihine de şanını ve namını yazdıracaktır. Ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye'nin olsun."

Kaynak: AA

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