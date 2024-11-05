Bahçeli, İmamoğlu ile Görüşmeyi Reddetti

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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyey Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebine ilişkin, "Hangi konuda görüşme talebinde bulundular bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlunun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebiyle ilgili soruya, "Hangi konuda görüşme talebinde bulundular bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlunun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarlarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz" yanıtını verdi.