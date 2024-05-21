Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin yerleşkesini mühürledi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin yerleşkesini mühürledi

Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş\'nin yerleşkesini mühürledi

Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin Basın Ekspres Yolu üzerindeki yerleşkesinin ruhsatlandırma sürecinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlediğini açıkladı. Firma ise sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Belediye, gayrisıhhi müesseselerin hukuka uygun hale getirilmesi için denetimlerini sürdürdüğünü vurguladı.

21.05.2024 23:27
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Bahçelievler Belediyesi, "Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin ticari faaliyetlerini sürdürdüğü Basın Ekspres Yolu üzerindeki yerleşkesinin, ruhsatlandırma sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle mühürlendiğini" bildirdi.

Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin ruhsatının iptal edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş. firmasının ticari faaliyetlerini sürdürdüğü, Bahçelievler ilçe sınırları içinde yer alan Basın Ekspres Yolu üzerindeki yerleşkesi, ruhsatlandırma sürecinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için mühürlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Firmanın sosyal medyadan yaptığı duyuruya değinilen açıklamada, "İlgili firmanın sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik duyuruları ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi açıklarını kapatmak için 'Bağış istediler.' şeklinde iftirada bulunularak itibar suikastı düzenlenmeye çalışılmaktadır." denildi.

Açıklamada, firmaya 2018'de gerekli denetimlerin yapılmasının ardından "Kitap Dağıtım Merkezi" olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği kaydedilerek, "17 Ocak 2024'te yapılan denetimde ise iş yerinin kullanım alanını yaklaşık 2 bin metrekare arttırdığı, kitap dağıtım merkezi dışında ayrıca matbaa, kitap baskı tesisi, marangozhane ve depo faaliyetleri gösterdiği tespit edilmiştir. Önceki çalışma ruhsatı sıhhi müessese statüsünde olup; matbaa, marangoz ve depo faaliyetleri gayrisıhhi müessese statüsündedir." ifadeleri kullanıldı.

Gayrisıhhi müesseselerin yönetmelik gereği sanayi bölgesinde faaliyet göstermesi ve şartlara uygun şekilde denetim ve kontroller yapılarak ruhsatlandırılması gerektiği aktarılan açıklamada, tespit edilen metrekare artırımı ve gayrisıhhi müessese faaliyeti üzerine 23 Ocak 2024'te resmi yazıyla firma yetkilisine tebligat yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen 4 aya rağmen iş yeri yetkilileri belediyemize bir başvuruda bulunmamışlardır. İş yerine ait sıhhi statüdeki çalışma ruhsatı Belediye Kanunu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği iptal edilmiş ve iş yeriyle ilgili faaliyetten men kararı alınmıştır. Yapılan iş ve işlemler hukuka uygundur. Sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin çalışma ruhsatlandırma koşulları ortadayken ve geçtiğimiz günlerde 29 cana mal olan Beşiktaş'ta yaşanan üzücü olay hafızalarda tazeliğini korurken, Bahçelievler Belediyemiz de üzerine düşen sorumluluk gereği gayrisıhhi müesseselerin hukuka uygun hale getirilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürmektedir."

Kaynak: AA

Basın Ekspres Yolu, Sosyal Medya, Bahçelievler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin yerleşkesini mühürledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler Belediyesi, Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş'nin yerleşkesini mühürledi - Son Dakika
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