Bahçelievler'de 100 Çocuğa 100 Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 100 Çocuğa 100 Bisiklet Dağıtıldı

Bahçelievler\'de 100 Çocuğa 100 Bisiklet Dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi, Soğanlı'da düzenlediği 8'inci Bisiklet Dağıtım Töreni'nde '100 Çocuğa 100 Bisiklet' projesi kapsamında bisikletleri çocuklara teslim etti. Belediye başkanı, her çocuğun bir bisiklet sahibi olmasını hedeflediklerini açıkladı.

31.12.2024 11:04  Güncelleme: 11:12
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BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Bisiklet Dağıtım Töreni, Soğanlı'da gerçekleştirildi. Programda, '100 Çocuğa 100 Bisiklet' projesi kapsamında bisikletler sahiplerine teslim edildi. Belediyenin her ay düzenlediği etkinliklerde bugüne kadar toplam 2 bin 601 bisiklet hediye edildi.

Törene katılan AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Bahçelievler Belediyesi'ni sosyal belediyecilikteki örnek çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Yüksel, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu Bahçelievler'de hayat buluyor. İlçemizde bisikletsiz çocuk kalmasın. Hepsi güvenli sokaklarda spor yaparak geleceğe emin adımlarla ilerlesin" dedi.

Suriyelilerin dönüş sürecine de değinen Yüksel, " Türkiye, 13 yıldır yaşanan zorlukları 12 günde çözdü. Suriyeli kardeşlerimiz yavaş yavaş artık ülkelerine geri dönüyorlar ve ülkelerine geri döndüklerinde de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimize şükranlarını teşekkürlerini ifade ediyorlar. Tekrar Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

BAHADIR: HEDEFİMİZ HER ÇOCUĞA BİR BİSİKLET

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in 'Dünyayı Verelim Çocuklara' şiiriyle çocuklara seslendi. Her çocuğun bir bisikleti olmasını hedeflediklerini belirten Bahadır, "Her ay düzenli bisiklet dağıtımı yapıyoruz. Amacımız, çocukların sporu bir yaşam alışkanlığı haline getirmesi. Bugün bisiklet kazananları tebrik ediyorum. Kazanamayanlar üzülmesin, dağıtımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ARTIK BİZE DOST BİR KOMŞUMUZ VAR'

Dr. Hakan Bahadır, Suriye'de yeni bir dönem başladığına işaret ederek "13 yıldır yaşanan sıkıntılar 13 günde çözüldü. Suriyelilerle ilgili geçmişte sorunlar oldu, bunu kabul ediyoruz. Ancak şu an süreç olumlu ilerliyor. Suriye artık Türkiye için dost ve komşu bir ülke olacak" dedi.

Tören, 100 bisikletin dağıtılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 100 Çocuğa 100 Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika

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