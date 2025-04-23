Bahçelievler\'de Bina Boşaltıldı

BAHÇELİEVLER'DE bir binanın destekleyici demirinde eğrilme fark edilmesi üzerine, bina tedbiren boşaltıldı.
Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen deprem sonrasında, Şirinevler Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın zemin katında bulunan destekleyici demirin eğrildiği fark edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binada inceleme başlatıldı.
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