Bahçelievler'de Kamyonet Kazası: Bir Yaralı

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Bahçelievler'de iki kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi'nde ilerleyen 54 KT 187 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek 34 EJ 8314 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, 54 KT 187 plakalı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.