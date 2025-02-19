Bahçelievler'de iki kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.
Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi'nde ilerleyen 54 KT 187 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek 34 EJ 8314 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, 54 KT 187 plakalı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Kamyonet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?