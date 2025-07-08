Bahçelievler\'de Kaza: 1 Yaralı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca ve motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 VE 4201 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 34 NBZ 706 plakalı araca, ardından 34 MYE 110 plakalı motosiklete çarparak devrildi.

Park halindeki otomobile yaslanarak motosikletteki Ahmet Taş ile sohbet eden E.Y, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Son anda motosikletten atlayan Taş ise kazayı yaralanmadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya neden olan sürücü hafif sıyrıklarla araçtan çıkarılırken, yaralı E.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Caddesi'nde kaza dolayısıyla bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Gazetecilere kazayı anlatan Ahmet Taş, "Motorun üstünde duruyordum. Beyaz arabaya yaslanan arkadaşla sohbet ediyorduk. Arkadan şiddetli gelen araç, duran araca vurdu. Kendimi aşağıya atmasaydım ayağım motorun altında ezilebilirdi. Kaza sonrasında bize çarpan araç devrildi. O araçtaki kişide herhangi bir durum yok. Sadece beyaz araca yaslanan arkadaş yaralandı. O da ambulansla hastaneye kaldırıldı." dedi.