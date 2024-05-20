Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: Bodrum Katından Altınlar Çalındı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: Bodrum Katından Altınlar Çalındı

Bahçelievler\'de Kuyumcu Soygunu: Bodrum Katından Altınlar Çalındı

Bahçelievler'de bulunan bir kuyumcunun bodrum katından giren şüpheliler, kasanın altını delerek içindeki altınları çaldı. Şüphelilerin kullandığı aletleri bırakarak kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

20.05.2024 14:11
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Bahçelievler'de bodrum katından kuyumcunun zeminini ve kasanın altını delen şüpheliler, ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde sabah saatlerinde iş yerini açan kuyumcu, kasadaki altınların çalındığını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, gece saatlerinde apartmanın bodrum katına giren zanlıların, buradan kuyumcunun zeminini hiltiyle alt taraftan delerek kasanın bulunduğu yere ulaştığını belirledi. Kasayı da altından delerek içindeki altınları çalan şüphelilerin, kullandığı aletleri de bodrum katta bırakarak kaçtığı anlaşıldı.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Apartmanın sahibi Muhsin Koç, yaşanan hırsızlıkla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlıların bir kişinin sığacağı kadar bir delik açtığını belirterek, kuyumcunun kasasının da oksijen kaynağı kullanılarak delindiğini anlattı. Koç, "Bu adam uzman, bu işi iyi bilen biri. Bu bina bizim, ben bu kadar uğraşsam kasayı denk getiremem." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Bodrum, Güvenlik, Hırsızlık, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: Bodrum Katından Altınlar Çalındı - Son Dakika

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