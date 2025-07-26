Bahçelievler\'de Silahlı Takip Operasyonu

Bahçelievler'de elinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan bir şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak silahla ateş açıp kaçtı. Polisin takibiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin denetimi sırasında elinde pompalı tüfek ve tabancayla bir kişinin sokakta durduğu görüldü. Ekiplerin, 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, ateş açarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinden gitti. Takip sonrası şüpheli bir işyerinde yakalandı.

Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek ve bir tabanca ile 5 adet fişek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, M.E.E.(32) olduğu belirlenen saldırganın, olay yerinde bulunan bir iş yeri sahibi S.K.(35) ile aralarında tartışma çıktığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Polise silahla ateş açan şüphelinin kaçtığı ve bir iş yerine saklandığı ve ardından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.