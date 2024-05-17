Bahçesaray'da 19 Mayıs Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bahçesaray'da 19 Mayıs Hazırlıkları Devam Ediyor

Bahçesaray\'da 19 Mayıs Hazırlıkları Devam Ediyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yapılan hazırlıklar sürüyor. Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ilçedeki spor salonunda gerçekleştirecekleri gösterilerin provasını yaptı. Lise Müdür Yardımcısı Şahin, öğrencilerin 19 Mayıs'a en iyi şekilde hazırlandığını belirtti ve öğrencilere teşekkür etti.

17.05.2024 18:29
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları sürüyor.

İlçedeki spor salonunda bir araya gelen Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenler, 19 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri gösterilerin provasını yaptı.

Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yunus Emre Şahin, öğrencilerin 19 Mayıs'a en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Şahin, "Lise olarak kutlamalara ev sahipliği yapıyoruz. Programdan önce provalarımızı yaptık. Hazırlıklarımız eğlenceli geçiyor. Öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: AA

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