Bahis Operasyonu: 32 Gözaltı

20.02.2026 11:36
İstanbul merkezli yapılan bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı, 33 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Devam eden operasyonda 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

33 şüpheli tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturma kapsamında profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda 33 şüphelinin bahis hesabı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine muhalefet (şike ve teşvik primi) iddiasıyla İstanbul merkezli farklı illerde 33 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 32 zanlının yakalandığı, 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

"Abdullah Sancak, Adem Başbilen, Ahmet Topdağ, Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Burhan Serkan Kalmaz, Caner Tuna, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Enes Memiş, Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, Hakan Faydasıçok, Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükcüler, Hüseyin Sorudak, İbrahim İnaç, İhsan Çetinkaya, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Mustafa Tütüncü, Orhan Dönmez, Osman Öztürk, Osman Serper, Osman Topal, Süleyman Yurtseven, Tahsin Çoban, Tuncay Gülel, Yasin Ocak, Yavuz Cinkaya ve Yunus Emre Demirkol"

Kaynak: AA

