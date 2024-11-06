Bahreyn'de Gençlik Ağı Lansmanı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bahreyn'de düzenlenen "Gençlerin Rekabet Gücü Küresel Ağı, Umut Ağı" lansmanına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Manama'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Enes Efendioğlu'nun mutabakat metnini imzaladığı belirtildi.

Üye ülkelerin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, uluslararası gençlik çalışmaları kapsamında iyi ilişkilerin artırılması, gençlik değişim programlarının güçlendirilmesi, gençlik çalışanlarının bilgi ve birikimlerinin geliştirilmesi konularının ele alındığı aktarıldı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Efendioğlu, "Bahreyn Gençlik İşleri Bakanı Rawan bint Najeeb Tawfeeqi'nin daveti ile Hope Network isimli ülkeler arası ağın kuruluşu için Bahreyn'deydik. 'Gençlerin Rekabet Gücü Küresel Ağı, Umut Ağı' lansmanında, gençlik alanında bilgi ve tecrübe aktarımı şansı bulduk. Ülkemizdeki başarılı modelleri de burada sunduk. Program kapsamında bizleri kabul eden Bahreyn Başbakanı Prens Selman bint Hamad al Halife'ye ve Bahreyn Gençlik Bakanlığına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.