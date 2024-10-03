Bakan Bak Katar'da Görüştü - Son Dakika
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Bakan Bak Katar'da Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar'da ikili işbirliğini geliştirerek hazırlıkları ele aldı.

03.10.2024 00:16
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Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar Spor ve Gençlik Bakanı Hamed Bin Halife Bin Ahmed Al Sani ile görüştü.

İki Bakan, Türkiye'de bu yıl düzenlenecek 10. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'ndan önce iki ülke arasında gençlik ve spor konularındaki hazırlıklar başta olmak üzere bu alandaki mevcut çalışmalar ile ikili işbirliğini geliştirme olanaklarını ele aldı.

Bakan Bak ayrıca Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti. Burada Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu ve büyükelçilik çalışanlarıyla bir araya gelen Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve şeref defterini imzaladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yarın açılışını gerçekleştireceği AİD Zirvesi "spor diplomasisi' temasıyla düzenlenecek.

Zirvede enerji güvenliği, sürdürülebilir kalkınma, ticaret ve yatırım, dijital dönüşüm gibi konuların yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrar gibi konuların da gündeme getirilmesi bekleniyor.???????

Kaynak: AA

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