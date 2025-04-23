Bakan Bak: Yurtlarda Sorun Yok

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkan Bak, " İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır" dedi.

Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul ile çevresinde de hissedilen 6,2'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkan Bak, İstanbul'daki öğrenci yurtlarında bir sıkıntı yaşanmadığı belirterek; "Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun.

Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.