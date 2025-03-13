Bakan Bolat, Ukrayna'da Türk İş İnsanlarıyla Görüştü

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kiev ziyaretinde Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, iş insanlarının önerileri ve talepleri dinlenerek, ilerleyen süreçte yapılacaklar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kiev Ziyaretimize, Ukrayna'da yerleşik Türk İş Dünyası Toplantımız ile devam ettik. Bu kapsamda, iş insanlarımızın önerilerini ve taleplerini dinleyerek önümüzdeki dönemde yapılacaklar hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'daki güçlü iş dünyası topluluğumuz iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinde büyük bir rol oynuyor. İkili ticaretimize ve yatırım ilişkilerimize katkılarını çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.