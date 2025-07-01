Bakan Ersoy'dan Karikatür Tepkisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sözde bir karikatür dergisinin Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yaptığı alçakça saldırıyı en sert şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sözde bir karikatür dergisinin Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yaptığı alçakça saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Buna ifade özgürlüğü de denmez mizah da. İnsanların inancına yönelik bir nefret eyleminin mizah olarak adlandırılması imkansızdır. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu ahlaksızlığa en güçlü yanıtı hukuk çatısı altında yargı verecektir."