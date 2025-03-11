Bakan Ersoy Ulucanlar Cezaevi'nde İftar Düzenledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hayrat Vakfının Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferinde Hayrat Vakfının düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Ersoy, "Paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan bu sofrada, ramazanın bereketini hep birlikte paylaştık. Ulucanlar Cezaevi'nin tarihi dokusu içinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada, geçmişin izleriyle bugünün huzuru iç içe geçti. Bu mübarek ay, birlik ve beraberliğimizi pekiştirsin, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur getirsin." ifadelerini kullandı.