Bakan Fidan, Bağdat\'ta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Arakçi ile görüştü

Bakan Fidan, Bağdat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Arakçi ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Fidan ile Arakçi'nin bir araya gelmesi toplantı marjında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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