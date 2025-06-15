Bakan Fidan, yarın Arnavutluk\'ta GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi\'ne katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Arnavutluk'ta düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Tiran'da düzenlenecek GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Arnavutluk Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen, "Bölgesel İşbirliği ve AB Entegrasyonu Aracılığıyla İstikrar ve Refahın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenecek toplantıya, GDAÜ katılımcısı 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler katılacak.

Geleneksel olarak yayımlanan Zirve Bildirisi'nde bu yıl, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, istikrar ve refahın geliştirilmesinde bölgesel işbirliği ve sahiplenmenin önemine yönelik ortak irade vurgulanacak.

Bildiride, ayrıca Rusya- Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına dönük Türkiye'nin gayretlerinden memnuniyet duyulduğunun kaydedilmesi öngörülüyor.

Bölgede barış ve istikrar ortamının korunması

Zirve beyanında, Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, bölgede barış ve istikrar ortamının korunmasının, Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Bosna Hersek'te ve Kosova'da uluslararası mekanizmalara etkin desteğinin yansıması olarak Türkiye'nin, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) gibi uluslararası askeri mevcudiyetlere katkıda bulunduğunu dile getirmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, Türkiye'nin ekimde KFOR komutanlığını yeniden üstleneceğini dile getirecek Fidan, barış ortamının sürdürülmesinin yalnızca askeri mevcudiyetle mümkün olamayacağına işaretle kapsayıcı ve yapıcı diyaloğun önemli olduğunu belirtecek.

Fidan, bu anlayışla, Türkiye'nin Belgrad- Priştine Diyaloğuna destek vermeye devam ettiğini aktararak, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle kurduğu Türkiye-Bosna-Hersek- Sırbistan ile Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan gibi istişare mekanizmalarıyla da bölge içinde yapıcı ve kapsayıcı diyaloğa katkı sağladığını vurgulayacak.

Bölge ülkelerinin geleceğinin birbirine bağlı olduğuna atıfta bulunması beklenen Bakan Fidan, GDAÜ çatısı altında bölgesel işbirliğinin sürdürülmesinin ve bağlantısallığın güçlendirilmesinin öneminin altını çizecek, Türkiye'nin Balkan ülkelerine yatırımlarının 20 milyar dolara ulaştığını ve Türk şirketlerinin inşaat, enerji, altyapı, turizm ve imalat dahil birçok sektörde faal olduğunu hatırlatacak.

Bakan Fidan, ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla bölge ülkelerinde okullar ve hastaneler inşa edildiği ve ortak tarihi mirasımıza ait yapıların yenilendiğini ve çeşitli kurumlarımız marifetiyle burslar ve akademik değişim programları sunularak bölgenin insani kalkınmasına katkı sağlandığını anımsatacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barış için diplomasi ve kapsamlı müzakerelerin tek yol olduğunu vurgulaması beklenen Fidan, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında uluslararası topluma adil ve kalıcı barışın tesisine destek çağrısında bulunacak.

Fidan, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının Orta Doğu'da istikrarı ve küresel barışı tehdit ettiğini ifade etmesi bekleniyor.