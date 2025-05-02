Bakan Göktaş Kırıkkale'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Göktaş Kırıkkale'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kırıkkale'de valilik ve AK Parti il başkanlığını ziyaret etti.

02.05.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kırıkkale'yi ziyaret etti

KIRIKKALE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale Vailiği'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki temasları kapsamında Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti. Bakan Göktaş, valilik binası önünde Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Makas'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Vali Makas, kente özgü kültürel bir armağan olarak halk ozanı Hacı Taşan'ın eserlerinin yer aldığı plak setini Bakan Göktaş'a hediye etti.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve partililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, basına kapalı olarak burada bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, değerlendirme toplantısının ardından parti binası önünde vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Pehlivanlı, Kırıkkale, Politika, AK Parti, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş Kırıkkale'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 07:56:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş Kırıkkale'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.