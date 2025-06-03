Bakan Güler Brüksel\'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'i Brüksel'de, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve diğer yetkililer karşıladı.